Buka Akses Hunian Terjangkau, BRI Salurkan KPR Subsidi Rp17,13 Triliun hingga Akhir Maret 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |10:27 WIB
Ilustrasi perumahan KPR Subsidi. (Foto: dok Antara)
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS). Hingga Maret 2026, BRI telah menyalurkan KPRS sebesar Rp17,13 triliun kepada lebih dari 125 ribu debitur dan akan terus bertambah sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menyediakan akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa BRI terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran KPR subsidi. Penyaluran ini memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha yang berkembang di sekitar kawasan hunian.

“Penyaluran KPR subsidi mencerminkan komitmen BRI dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat. BRI memandang pembiayaan perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Melalui langkah ini, BRI berupaya menghadirkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian,” ujar Aris.

Selain membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, pembangunan kawasan perumahan juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Aktivitas ini mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja hingga logistic serta peluang usaha bagi pelaku UMKM yang berkembang di sekitar kawasan perumahan.

Aris menegaskan bahwa jaringan BRI yang tersebar luas menjadi fondasi strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan ke berbagai wilayah.

“Didukung jaringan yang luas dan terintegrasi, BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan perumahan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah. Upaya ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus memastikan akses yang lebih merata di berbagai daerah,” kata Aris.

Sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung program strategis pemerintah, penyaluran KPR subsidi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui peran tersebut, BRI tidak hanya berperan sebagai penyalur pembiayaan, tetapi juga berperan dalam memperluas akses kepemilikan rumah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/11/3212026//pasar_murah_pertamina-Slta_large.jpeg
Pertamina Bantu Masyarakat Prasejahtera Penuhi Kebutuhan Pokok lewat Pasar Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/11/3212022//bri_isoiec_25000-cOgA_large.jpg
BRI Raih Sertifikasi ISO/IEC 25000, Jadi Bank Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3211975//bank_bri-idoF_large.png
Pemerintah Kaji Ambil Alih PNM dari Holding, BRI Sebut UMKM Tetap Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/11/3211842//pembayaran_utbk_snbt_kini_dapat_dilakukan_secara_praktis_lewat_brimo-0Qmd_large.jpg
Kini Bayar UTBK SNBT Makin Praktis dan Cepat Pakai BRImo, Tanpa Antre!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/11/3211753//bapenda_kota_tua-kMXT_large.jpg
Ada Insentif Pajak untuk Hunian Cagar Budaya di Jakarta, Ini Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/11/3211763//gojek_hadirkan_lagi_program_beasiswa_gojek-vY5f_large.JPG
Yayasan GoTo Merah Putih Hadirkan Lagi Beasiswa, Kuota Naik 5 Kali Lipat dan Bisa S1
