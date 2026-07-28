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Harga Pangan Turun, Bawang Anjlok 36% hingga Cabai Turun 41%

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |10:16 WIB
Harga Pangan Turun, Bawang Anjlok 36% hingga Cabai Turun 41%
Harga pangan nasional terpantau mengalami penurunan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami penurunan hari ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 08.00 WIB, penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas, mulai dari bawang, beras, cabai, daging, hingga minyak goreng.

Harga bawang merah turun 29,58 persen menjadi Rp30.000 per kg. Kemudian, bawang putih turun 36,34 persen menjadi Rp27.500 per kg. Untuk beras kualitas bawah I turun 1,69 persen menjadi Rp14.500 per kg. Beras kualitas bawah II turun 6,16 persen menjadi Rp13.700 per kg.

Beras kualitas medium I turun 3,66 persen menjadi Rp15.800 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II turun 9,26 persen menjadi Rp14.700 per kg. Kemudian, beras kualitas super I turun 6,52 persen menjadi Rp16.500 per kg. Untuk beras kualitas super II turun 6,71 persen menjadi Rp16.000 per kg.

Pada komoditas aneka cabai, cabai merah besar turun 41,11 persen menjadi Rp28.000 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 5,54 persen menjadi Rp48.600 per kg. Cabai rawit hijau turun 42,8 persen menjadi Rp30.000 per kg. Untuk cabai rawit merah turun 13,87 persen menjadi Rp47.500 per kg.

Sementara itu, daging ayam ras segar turun 4,52 persen menjadi Rp37.000 per kg. Daging sapi kualitas I turun 13,65 persen menjadi Rp130.000 per kg. Daging sapi kualitas II turun 15,31 persen menjadi Rp120.000 per kg. Gula pasir kualitas premium turun 6,4 persen menjadi Rp19.000 per kg.

Gula pasir lokal terpantau turun 10,99 persen menjadi Rp17.000 per kg. Untuk minyak goreng curah turun 1,46 persen menjadi Rp20.250 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I turun 9,09 persen menjadi Rp22.000 per liter.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan bermerek II turun 12,39 persen menjadi Rp20.500 per liter. Kemudian, telur ayam ras segar turun 15,54 persen menjadi Rp25.000 per kg.

(Feby Novalius)

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