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Bulog Bangun 2 Gudang Baru di Merauke, Idealnya Papua Butuh 40 Gudang

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |20:04 WIB
Bulog Bangun 2 Gudang Baru di Merauke, Idealnya Papua Butuh 40 Gudang
Perum Bulog berencana menambah dua gudang baru di Papua sebagai bagian dari penguatan infrastruktur logistik pangan nasional. (foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Perum Bulog berencana menambah dua gudang baru di Papua sebagai bagian dari penguatan infrastruktur logistik pangan nasional. Penambahan tersebut dilakukan karena jumlah gudang yang tersedia masih belum mencukupi untuk melayani seluruh kabupaten dan kota di wilayah Papua.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, dua gudang baru akan dibangun di dua titik di wilayah Merauke. Titik pertama berlokasi di Distrik Merauke, sedangkan titik kedua akan dibangun di Distrik Wanam yang saat ini dikembangkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Pusat Cadangan Pangan Nasional.

"Saat ini akan ada pembangunan di dua titik. Pertama di Merauke, kemudian yang kedua juga ada di Wanam. Wanam itu bagian dari Merauke, salah satu distrik di Merauke," kata Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Minggu (12/8/2026).

Selain itu, Bulog juga berencana membangun gudang di salah satu kabupaten di Papua Pegunungan dalam beberapa waktu ke depan. Namun, penentuan lokasi masih dalam tahap kajian dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan akses distribusi material.

"Apakah nanti ditambah di Wamena atau ditambah lagi di Intan Jaya atau Lanny Jaya, kami belum menentukan. Saat ini masih dipelajari, terutama terkait potensi pengiriman material yang cukup sulit karena tidak semua barang bisa dikirim melalui jalur darat. Di Papua Pegunungan, sebagian harus menggunakan pesawat. Ini yang menjadi pertimbangan," lanjutnya.

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