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Heboh Kutu Beras Serang Permukiman Warga, Bulog Minta Maaf

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |15:30 WIB
Heboh Kutu Beras Serang Permukiman Warga, Bulog Minta Maaf
Heboh Kutu Beras Serang Permukiman Warga, Bulog Minta Maaf (Foto: Ilustrasi Kementan)
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JAKARTA - Perum Bulog melalui Kantor Cabang Karawang menyampaikan permohonan maaf terkait adanya kutu beras yang masuk ke area permukiman di sekitar gudang beras Bulog di Karawang. 

Pemimpin Cabang Bulog Karawang Rafki Ismael menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi secara intensif untuk menangani hama yang terindikasi menyebar hingga ke area permukiman warga.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga sekitar gudang. Bulog merespons laporan ini dengan serius dan akan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti keluhan serta dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Rafki dalam keterangan resminya pada Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, Bulog akan segera melakukan langkah penanganan, baik dari sisi pengendalian hama di area gudang maupun penanganan dampak yang dirasakan warga sekitar. Terhadap stok beras di gudang tersebut akan dilaksanakan tindakan perawatan melalui fumigasi dengan teknik sulfur.

Rafki mengungkap, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian hama gudang terpadu secara menyeluruh, terutama karena posisi gudang yang berdekatan dengan permukiman warga sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif.

 

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