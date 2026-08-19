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Pendaftaran CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2026 Dibuka, Ini Jadwal Seleksi dan Cara Daftarnya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |07:05 WIB
Pendaftaran CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2026 Dibuka, Ini Jadwal Seleksi dan Cara Daftarnya
Pendaftaran calon peserta didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026 resmi dibuka. (foto :Okezone.com)
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JAKARTA - Pendaftaran calon peserta didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026 resmi dibuka Selasa 18 Agustus 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan jadwal penerimaan peserta didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan seleksi.

Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 tanggal 12 Agustus 2026, rangkaian seleksi diawali dengan pengumuman seleksi pada 15 Agustus 2026. Sementara itu, pendaftaran dibuka mulai 18 Agustus 2026.

Jadwal tersebut menjadi pedoman bagi sembilan kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dalam melaksanakan seluruh tahapan penerimaan peserta didik Tahun 2026.

Sembilan kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan Tahun 2026 meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Jadwal Lengkap Sekolah Kedinasan 2026

Mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, pengumuman seleksi berlangsung pada 15–24 Agustus 2026.

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