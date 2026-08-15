Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran CPNS Jalur Sekolah Kedinasan Dibuka 18 Agustus 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |15:29 WIB
Pendaftaran CPNS Jalur Sekolah Kedinasan Dibuka 18 Agustus 2026, Ini Jadwal Lengkapnya
Pendaftaran CPNS Jalur Sekolah Kedinasan Dibuka 18 Agustus 2026, Ini Jadwal Lengkapnya (Foto:: PANRB)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran CPNS jalur sekolah kedinasan dibuka 18 Agustus 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan jadwal penerimaan peserta didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026. 

Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 tanggal 12 Agustus 2026, rangkaian seleksi akan dimulai dengan pengumuman seleksi pada 15 Agustus 2026 dan pendaftaran dibuka mulai 18 Agustus 2026.

Jadwal tersebut menjadi pedoman bagi sembilan kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dalam melaksanakan seluruh tahapan penerimaan peserta didik Tahun 2026.

Sembilan kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan Tahun 2026 meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Jadwal Seleksi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan

Mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, pengumuman seleksi berlangsung pada 15–24 Agustus 2026. 

Selanjutnya, pendaftaran seleksi dibuka pada 18–30 Agustus 2026, bersamaan dengan pelaksanaan seleksi administrasi pada 18 Agustus–1 September 2026. 

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 2–3 September 2026. 

Peserta yang memiliki keberatan terhadap hasil seleksi diberikan kesempatan mengajukan sanggah pada 4–5 September 2026, yang kemudian dijawab pada 4–6 September 2026. 

Hasil pasca sanggah dijadwalkan diumumkan pada 7–8 September 2026.

Setelah tahapan administrasi, rangkaian seleksi dilanjutkan dengan proses penerbitan kodebillingserta pembayaran PNBP untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakanComputer Assisted Test(CAT) BKN. 

Proses tersebut berlangsung pada September 2026, sebelum peserta mengikuti SKD CAT BKN yang dijadwalkan pada 22 September–7 Oktober 2026. 

Setelah pelaksanaan SKD, pengolahan nilai dijadwalkan berlangsung pada 27 September–10 Oktober 2026. 

Sementara itu, pengumuman hasil SKD dilakukan secara bertahap pada 1–13 Oktober 2026.

Peserta yang lolos SKD kemudian mengikuti seleksi lanjutan non-CAT BKN pada 11–28 Oktober 2026. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236137/cpns-6UAp_large.jpg
Bocoran Rekrutmen CPNS 2026, PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236147/cpns-HRxp_large.jpg
Ini Cara Daftar CPNS 2026 Jalur Sekolah Kedinasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236140/cpns-xpLH_large.jpeg
Pendaftaran CPNS 2026 Jalur Sekolah Kedinasan Dibuka Agustus, Tersedia 4.770 Formasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236031/cpns-98mk_large.jpeg
Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS 2026, Ini Formasi yang Dibutuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212023/cpns-SLeT_large.jpeg
5 Fakta Seleksi CPNS Dibuka Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/622/3211405/cpns-U4FI_large.png
Berapa Gaji CPNS untuk Lulusan SMA/SMK? Segini Kisarannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement