5 Fakta Seleksi CPNS Dibuka Mei 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus bagi lulusan SMA atau sederajat pada Mei 2026 mendatang.

Sebanyak 300 formasi akan dialokasikan untuk memperkuat jajaran teknis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Berikut fakta-fakta seleksi CPNS dibuka Mei 2026 yang dirangkum Okezone, Senin (13/4/2026).

1. Ada 300 Formasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembukaan lowongan ini sempat tertunda selama beberapa bulan.

Guna memenuhi kebutuhan organisasi, ia menginstruksikan jajarannya untuk segera merealisasikan rekrutmen tersebut.

"Jadi kalau di Kementerian Keuangan sendiri, kita enggak lama akan buka di Bea Cukai, 300 anak lulusan SMA. Sudah berapa bulan enggak jadi-jadi. Saya bilang, eksekusi saja," ujar Purbaya saat diskusi bersama media di kantin Kemenkeu.

2. Kebutuhan Mendesak

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan merekrut lulusan SMA didasarkan pada kebutuhan mendesak akan tenaga kerja di level operasional.