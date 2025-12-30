Rekrutmen CPNS 2026 Apakah Akan Dibuka?

JAKARTA - Rekrutmen CPNS 2026 apakah akan dibuka? Pemerintah memberi sinyal akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Kebutuhan akan pegawai baru melalui seleksi CPNS sudah disampaikan beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyatakan, hingga kini belum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2026.

Meski demikian, Rini mengungkapkan pihaknya telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam lima tahun ke depan. Analisis tersebut mencakup potensi penambahan maupun pengurangan jumlah jabatan sesuai arah strategi nasional.

“Saya sudah meminta kementerian untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi lima tahun ke depan. Supaya kita bisa melihat apakah nanti akan ada pertumbuhan positif terhadap jabatan-jabatan tertentu, atau justru ada yang perlu dikurangi, atau tetap,” ujar Rini belum lama ini.

Menurut Rini, evaluasi ini penting mengingat rekrutmen CPNS dilakukan dalam siklus perencanaan jangka menengah. Seleksi terakhir sendiri telah dilaksanakan pada 2024, sehingga pemerintah perlu menghitung ulang kebutuhan ASN secara komprehensif sebelum memutuskan pembukaan rekrutmen berikutnya.

“Kita lihat dulu, belum ada arahan dari Bapak Presiden. Kita harus hitung lagi, karena ini kan per lima tahunan, dan kemarin sudah dilakukan pada 2024,” jelasnya.

Syarat CPNS

Meski belum ada jadwal resmi seleksi CPNS 2026, namun masyarakat bisa menyiapkan dokumen dan syarat untuk mengikuti CPNS. Berdasarkan seleksi CPNS 2024, berikut syarat-syaratnya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Berusia minimal 18 tahun maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran dibuka (kecuali untuk jabatan tertentu)

3. Peserta tidak pernah dipidana penjara

4. Peserta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI dan Kepolisian

5. Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya

6. Peserta memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dibuka

7. Bukan anggota atau pengurus partai politik

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan instansi

9. Memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat

10. Sehat secara jasmani dan rohani

11. Memenuhi syarat sesuai kebutuhan khusus setiap instansi