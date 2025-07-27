Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Formasi Seleksi CPNS 2025, Cek di Sini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |14:09 WIB
A
A
A

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan persiapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) termasuk CPNS dan PPPK 2025. Masyarakat diminta untuk menyiapkan dokumen lengkap mengikuti seleksi CPNS dan PPPK 2025.

"Persiapan seleksi ASN 2025 telah dimulai! Segera persiapkan dokumen anda dan ikuti informasi resmi dari BKN dan instansi terkait," tulis pesan BKN dalam situs resminya, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Pengumuman seleksi CPNS 2025 ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah lama menanti kesempatan untuk menjadi ASN dan di tengah sulitnya mencari pekerjaan.

Dalam pengumuman tersebut, BKN menampilkan jenjang pendidikan, program studi, instansi dan jenis pengadaan. Khusus untuk jenis pengadaan terdiri dari CPNS, PPPK Guru, PPPK Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan.

Masyarakat diimbau untuk mencermati seluruh informasi agar tidak tertinggal tahapan penting selama proses seleksi.

"Untuk PPPK Guru cukup memilih instansi dan jenis pengadaan," tulisnya.

Dalam pengumuman di situs resmi sscasn.bkn.go.id, belum menampilkan kapan pendaftaran akan dibuka. Namun, dalam informasi terbaru, seleksi CASN tahun 2025 dilaksanakan khusus untuk formasi PPPK pada tiga instansi di antaranya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan Agung, dan Badan Gizi Nasional.

Jika mengacu pendaftaran CPNS 2024, maka untuk bisa mengikuti seleksi CPNS 2025, pelamar wajib memenuhi beberapa syarat umum, seperti Warga Negara Indonesia (WNI), berusia antara 18 hingga 35 tahun, tidak pernah dipidana penjara, dan tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, maupun anggota TNI/Polri.

 

