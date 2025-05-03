Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Link dan Cara Cek Progres Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024 Secara Online

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |01:22 WIB
Ini Link dan Cara Cek Progres Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024 Secara Online
CPNS dan PPPK 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini Link dan Cara Cek Progres Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024 secara Online. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyediakan layanan daring untuk memudahkan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dalam memantau proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Induk (NI).

Melalui platform ini, peserta dapat memeriksa status administrasi mereka secara mandiri dan transparan.

1. Perkembangan Penetapan NIP

Untuk memantau perkembangan penetapan NIP atau NI, peserta bisa mengakses dua saluran resmi. Pertama, melalui situs Monitoring Layanan BKN (Mola BKN) di alamat [https://monitoring-siasn.bkn.go.id](https://monitoring-siasn.bkn.go.id). Di situs tersebut peserta cukup memilih opsi “Cek Layanan”, lalu klik menu “Penetapan NIP/NI PPPK”, dan selanjutnya mengisi nomor peserta serta kode keamanan yang tampil.

Setelah itu, peserta dapat menekan tombol “Monitor Usulan” untuk melihat progres penetapan. Informasi hasil pengecekan akan dikirimkan ke email yang terdaftar pada akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) masing-masing peserta. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi peserta untuk tetap mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke instansi terkait.

Selain melalui Mola BKN, peserta juga bisa melihat perkembangan penetapan NIP/NI melalui dokumen Google Spreadsheet resmi yang disediakan BKN, yaitu di tautan (https://s.id/UpdateNIPCASN2024). Dokumen ini berisi pembaruan data proses penetapan dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah.

 

