Apakah Pendaftaran CPNS 2025 Akan Dibuka Juli-Agustus? Ini Faktanya (Foto: PANRB)

JAKARTA - Apakah pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka Juli-Agustus 2025? Ini faktanya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan persiapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) termasuk CPNS dan PPPK.

"Persiapan seleksi ASN 2025 telah dimulai! Segera persiapkan dokumen anda dan ikuti informasi resmi dari BKN dan instansi terkait," tulis pesan BKN dalam situs resminya, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Pengumuman seleksi CPNS 2025 ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah lama menanti kesempatan untuk menjadi ASN dan di tengah sulitnya mencari pekerjaan.

Dalam pengumuman tersebut, BKN menampilkan jenjang pendidikan, program studi, instansi dan jenis pengadaan. Khusus untuk jenis pengadaan terdiri dari CPNS, PPPK Guru, PPPK Teknis dan PPPK Tenaga Kesehatan.

Masyarakat diimbau untuk mencermati seluruh informasi agar tidak tertinggal tahapan penting selama proses seleksi.

"Untuk PPPK Guru cukup memilih instansi dan jenis pengadaan," tulisnya.

Sementara itu, BKN tengah menyusun gebrakan besar dalam mekanisme seleksi CPNS dan PPPK. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan rencana penerapan sistem baru yang memungkinkan tes CPNS dan PPPK tidak lagi dilaksanakan secara serentak nasional, melainkan bisa dilakukan kapan saja, mirip dengan ujian TOEFL.

Lalu apakah pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka Juli-Agustus 2025?