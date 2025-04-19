Menpan RB Buka Suara soal 700 CPNS Mengundurkan Diri

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, menyatakan salah satu syarat utama dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 adalah kesediaan pelamar untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penugasan di luar negeri apabila diperlukan oleh instansi pemerintah.

"Ketentuan ini penting sebagai bentuk komitmen pelamar terhadap pemerataan kualitas pendidikan tinggi nasional,” respon Rini terhadap pengunduran diri 714 calon CPNS Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi TA 2024 dari proses pengadaan ASN di Jakarta

1. Sesuai dengan Regulasi

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta aturan teknis pendukungnya, Rini menjelaskan bahwa calon peserta yang memilih untuk mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dapat dikenai konsekuensi. Sanksi yang mungkin diberikan adalah larangan untuk berpartisipasi dalam seleksi CASN pada periode selanjutnya.

Sebagai langkah antisipatif dan perbaikan kedepannya, Kementerian PANRB bersama dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta instansi-instansi terkait akan melakukan penguatan yang komprehensif terhadap sistem pengadaan ASN.

Upaya penguatan ini mencakup seluruh tahapan proses, mulai dari pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), hingga proses pengangkatan menjadi ASN.