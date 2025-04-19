Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menpan RB Buka Suara soal 700 CPNS Mengundurkan Diri

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |06:07 WIB
Menpan RB Buka Suara soal 700 CPNS Mengundurkan Diri
CPNS 2024 Mundur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, menyatakan salah satu syarat utama dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 adalah kesediaan pelamar untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penugasan di luar negeri apabila diperlukan oleh instansi pemerintah.

"Ketentuan ini penting sebagai bentuk komitmen pelamar terhadap pemerataan kualitas pendidikan tinggi nasional,” respon Rini terhadap pengunduran diri 714 calon CPNS Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi TA 2024 dari proses pengadaan ASN di Jakarta

1. Sesuai dengan Regulasi

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta aturan teknis pendukungnya, Rini menjelaskan bahwa calon peserta yang memilih untuk mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dapat dikenai konsekuensi. Sanksi yang mungkin diberikan adalah larangan untuk berpartisipasi dalam seleksi CASN pada periode selanjutnya.

Sebagai langkah antisipatif dan perbaikan kedepannya, Kementerian PANRB bersama dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta instansi-instansi terkait akan melakukan penguatan yang komprehensif terhadap sistem pengadaan ASN.

Upaya penguatan ini mencakup seluruh tahapan proses, mulai dari pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), hingga proses pengangkatan menjadi ASN.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163210/sri_mulyani-rXRN_large.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar soal Pembukaan Seleksi CPNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162014/cpns-5g1S_large.jpg
Ini Cara Daftar CPNS 2025 di sscasn.bkn.go.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161935/cpns-uwv0_large.jpg
Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Informasi Terbaru di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158510/seleksi_casn-BrUe_large.jpg
Seleksi CPNS 2025 Ditiadakan, Hanya Buka Rekrutmen PPPK di Kejagung, KPPU dan BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158409/cpns-KrxS_large.jpg
Formasi Seleksi CPNS 2025, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157462/cpns-jrTO_large.jpeg
Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Jadwal hingga Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement