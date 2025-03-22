Advertisement
HOT ISSUE

6 Fakta Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dipercepat Setelah Prabowo Turun Tangan

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |08:06 WIB
6 Fakta Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dipercepat Setelah Prabowo Turun Tangan
Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dipercepat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat menindaklanjuti keputusan pemerintah untuk mempercepat proses pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa persnya di kantor Kemenpan-RB, Jakarta. 

Berikut fakta-fakta pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dipercepat yang dirangkum Okezone, Sabtu (22/3/2025).

1. Arahan Presiden Prabowo Subianto

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan petunjuk kepada kementerian/lembaga maupun Pemda untuk segera melakukan analisis dan simulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut.

"Agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan," kata Mensesneg.

 

