Berapa Gaji CPNS untuk Lulusan SMA/SMK? Segini Kisarannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |20:00 WIB
Berapa Gaji CPNS untuk Lulusan SMA/SMK? Segini Kisarannya (Foto: BKN)
JAKARTA - Berapa gaji CPNS untuk lulusan SMA/SMK? Segini kisarannya. Pendaftaran CPNS 2026 untuk lulusan SMA akan dibuka pada Mei 2026. Rekrutmen CPNS sebanyak 300 formasi ini akan dialokasikan untuk memperkuat jajaran teknis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sambil menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menarik untuk diketahui besaran gaji CPNS untuk lulusan SMA/SMK. 

Aturan Gaji CPNS 

Saat menjalani masa kerja sebagai CPNS, setiap CPNS akan mendapatkan gaji sebesar 80 persen. Gaji akan diterima penuh ketika mereka resmi dilantik sebagai PNS setelah mengikuti pelatihan dasar dan berbagai program yang telah ditentukan.

Gaji CPNS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2024. Besaran gaji pokok CPNS dihitung sebesar 80 persen dari gaji pokok PNS sesuai golongan dan posisi. Gaji pokok terendah untuk CPNS adalah Rp1.348.560, sedangkan yang tertinggi adalah Rp3.976.400.

Rincian Gaji CPNS

Golongan I

Golongan IA: Rp1.348.560 - Rp2.018.080
Golongan IB: Rp1.472.640 - Rp2.136.560
Golongan IC: Rp1.534.960 - Rp2.226.960

Golongan II

Golongan IIA: Rp1.747.200 - Rp2.914.720
Golongan IIB: Rp1.908.000 - Rp3.038.000
Golongan IIC: Rp1.988.720 - Rp3.166.560

Golongan III

Golongan IIIA: Rp2.228.560 - Rp3.660.160
Golongan IIIB: Rp2.322.880 - Rp3.815.040
Golongan IIIC: Rp2.421.120 - Rp3.976.400

Selain gaji pokok, CPNS juga menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja (tukin). Besaran tunjangan yang diterima CPNS juga sebesar 80 persen dari tunjangan yang diterima PNS.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/622/3207547/cpns-Ql5a_large.jpeg
Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192604/cpns-2JGm_large.png
Rekrutmen CPNS 2026 Apakah Akan Dibuka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163210/sri_mulyani-rXRN_large.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar soal Pembukaan Seleksi CPNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162014/cpns-5g1S_large.jpg
Ini Cara Daftar CPNS 2025 di sscasn.bkn.go.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161935/cpns-uwv0_large.jpg
Pendaftaran CPNS 2025 Kapan Dibuka? Cek Informasi Terbaru di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158510/seleksi_casn-BrUe_large.jpg
Seleksi CPNS 2025 Ditiadakan, Hanya Buka Rekrutmen PPPK di Kejagung, KPPU dan BGN
