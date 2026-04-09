Berapa Gaji CPNS untuk Lulusan SMA/SMK? Segini Kisarannya

JAKARTA - Berapa gaji CPNS untuk lulusan SMA/SMK? Segini kisarannya. Pendaftaran CPNS 2026 untuk lulusan SMA akan dibuka pada Mei 2026. Rekrutmen CPNS sebanyak 300 formasi ini akan dialokasikan untuk memperkuat jajaran teknis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sambil menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menarik untuk diketahui besaran gaji CPNS untuk lulusan SMA/SMK.

Aturan Gaji CPNS

Saat menjalani masa kerja sebagai CPNS, setiap CPNS akan mendapatkan gaji sebesar 80 persen. Gaji akan diterima penuh ketika mereka resmi dilantik sebagai PNS setelah mengikuti pelatihan dasar dan berbagai program yang telah ditentukan.

Gaji CPNS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2024. Besaran gaji pokok CPNS dihitung sebesar 80 persen dari gaji pokok PNS sesuai golongan dan posisi. Gaji pokok terendah untuk CPNS adalah Rp1.348.560, sedangkan yang tertinggi adalah Rp3.976.400.

Rincian Gaji CPNS

Golongan I

Golongan IA: Rp1.348.560 - Rp2.018.080

Golongan IB: Rp1.472.640 - Rp2.136.560

Golongan IC: Rp1.534.960 - Rp2.226.960

Golongan II

Golongan IIA: Rp1.747.200 - Rp2.914.720

Golongan IIB: Rp1.908.000 - Rp3.038.000

Golongan IIC: Rp1.988.720 - Rp3.166.560

Golongan III

Golongan IIIA: Rp2.228.560 - Rp3.660.160

Golongan IIIB: Rp2.322.880 - Rp3.815.040

Golongan IIIC: Rp2.421.120 - Rp3.976.400

Selain gaji pokok, CPNS juga menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja (tukin). Besaran tunjangan yang diterima CPNS juga sebesar 80 persen dari tunjangan yang diterima PNS.