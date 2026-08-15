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Bocoran Rekrutmen CPNS 2026, PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |12:24 WIB
Bocoran Rekrutmen CPNS 2026, PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu
Bocoran Rekrutmen CPNS 2026, PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 akan segera dibuka. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS untuk profesi guru tahun 2026 untuk memenuhi kebutuhan guru nasional

"Insya Allah, insya Allah sudah bisa dipastikan tahun ini," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dia menyebut, rencana rekrutmen guru menjadi ASN ini diharapkan bisa memenuhi 50 persen kebutuhan guru nasional. Di mana, kebutuhan guru nasional saat ini berkisar 560 ribu orang.

"Kan kebutuhannya 560.000 sekian. Kalau 50 persen sekitar 200 ribuan seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Komisi X telah membahas isu pengangkatan guru. Dia mengungkap rencana pengangkatan guru PPPK paruh waktu yang berumur 35 ke atas akan langsung diangkat menjadi penuh waktu.

Namun, bagi yang berusia di bawah 35 tahun diusulkan agar melalui proses rekrutmen CPNS yang dibuka tahun 2026.

"Nah, paruh waktu ini, bagi yang 35 tahun ke atas itu diangkat menjadi penuh waktu. 35 tahun ke bawah itu diusulkan melalui rekrutmen CPNS yang akan dibuka tahun ini. Khusus CPNS guru akan dibuka tahun ini," tuturnya.

 

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