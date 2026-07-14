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Bulog Serap 3,4 Juta Ton Beras hingga Pertengahan Juli 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |14:32 WIB
Bulog Serap 3,4 Juta Ton Beras hingga Pertengahan Juli 2026
Bulog Serap 3,4 Juta Ton Beras hingga Pertengahan Juli 2026 (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Perum Bulog menyerap 3,4 juta ton setara beras dari produksi dalam negeri hingga 14 Juli 2026. Angka ini sekitar 85 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut, lima wilayah kerja Bulog berhasil melampaui 100 persen target pengadaan, yakni Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, dan Bali. Di antara seluruh wilayah, Jawa Timur menjadi kontributor terbesar secara nasional dengan realisasi pengadaan mencapai sekitar 887 ribu ton setara beras.

"Ini menunjukkan bahwa negara hadir memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani sekaligus memperkuat stok pangan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (14/6/2026).

Meski sejumlah wilayah telah memenuhi target, Bulog memastikan penyerapan gabah dan beras petani masih terus dilakukan di berbagai sentra produksi. Rizal mengatakan, pihaknya akan terus mengoptimalkan jaringan pengadaan, kesiapan gudang, sarana pengolahan, serta memperkuat kolaborasi dengan para mitra hingga target nasional tercapai.

“Capaian ini bukan garis akhir. Seluruh jajaran Bulog akan terus bergerak memaksimalkan penyerapan hasil panen petani di seluruh Indonesia. Setiap ton beras yang kami serap merupakan investasi bagi ketahanan pangan nasional dan jaminan kesejahteraan petani,” tegasnya.

 

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