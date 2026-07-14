Harga Bawang Putih Naik, Daging Sapi Kian Mahal Tembus Rp151.000 per Kg

JAKARTA - Harga pangan hari ini mayoritas naik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 9.30 WIB, Selasa (14/7/2026), bawang, beras, daging, hingga telur mengalami lonjakan kenaikan harga.

Harga bawang merah naik 8,92 persen menjadi Rp50.700 per kg. Kemudian bawang putih naik 5,12 persen menjadi Rp46.200 per kg. Untuk beras kualitas bawah I naik 10,54 persen menjadi Rp16.250 per kg. Beras kualitas bawah II naik 7,59 persen menjadi Rp15.600 per kg.

Beras kualitas medium I naik 6,12 persen di Rp17.350 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 1,86 persen menjadi Rp16.450 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 6,52 persen menjadi Rp18.800 per kg. Untuk beras kualitas super II naik 3,21 persen di Rp17.700 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 7,14 persen menjadi Rp46.200 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 2,98 persen menjadi Rp51.800 per kg. Cabai rawit hijau turun 28,14 persen menjadi Rp36.000 per kg. Untuk cabai rawit merah naik 3,23 persen menjadi Rp63.900 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar naik 13,7 persen menjadi Rp41.900 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,86 persen menjadi Rp151.650 per kg. Daging sapi kualitas II naik 3,19 persen menjadi Rp145.650 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 9,85 persen menjadi Rp22.300 per kg.