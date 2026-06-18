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Harga Pangan Hari Ini 18 Juni: Bawang Merah Naik Jadi Rp59.150 per Kg, Cabai Rawit Rp91.800

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |11:07 WIB
Harga Pangan Hari Ini 18 Juni: Bawang Merah Naik Jadi Rp59.150 per Kg, Cabai Rawit Rp91.800
Harga Pangan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga mayoritas komoditas pangan nasional mengalami lonjakan harga pada perdagangan Kamis (18/6/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia per pukul 10.30 WIB, baik bawang, beras, cabai, hingga telur alami kenaikan harga.

Harga bawang merah naik 6,38 persen menjadi Rp59.150 per kg. Kemudian bawang putih naik 8,83 persen menjadi Rp45.600. Untuk beras kualitas bawah I naik 15,7 persen menjadi Rp16.950 per kg. Beras kualitas bawah II juga masih sama dengan hari sebelumnya di 15,17 persen menjadi Rp16.700 per kg.

Beras kualitas medium I naik 6,15 persen di Rp17.250 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 3,43 persen menjadi Rp16.600 per kg. Kemudian beras kualitas super I naik 3,42 persen menjadi Rp18.150 per kg. Untuk beras kualitas super II naik 5 persen di Rp17.850 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 7,99 persen menjadi Rp57.000 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 30,76 persen menjadi Rp74.600 per kg. Cabai rawit hijau turun 10,41 persen menjadi Rp48.600 per kg. Untuk cabai rawit merah naik 21,99 persen menjadi Rp91.800 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar naik 12,63 persen menjadi Rp41.90/ per kg. Daging sapi kualitas I naik 3,3 persen menjadi Rp153.550 per kg. Daging sapi kualitas II naik 2,33 persen menjadi Rp142.900 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 9,14 persen menjadi Rp22.100 per kg.

 

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