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Amran Klaim Swasembada Pangan Lanjut di 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |15:37 WIB
Amran Klaim Swasembada Pangan Lanjut di 2026
Mentan Amran (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Swasembada pangan di Indonesia diproyeksikan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2026 berkat peningkatan volume produksi domestik. Sebanyak delapan komoditas pangan strategis, termasuk beras, tercatat telah mencapai status swasembada, dengan tiga di antaranya bahkan sudah berhasil di ekspor.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 1 Juli 2026 tercatat di posisi 5,17 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengemukakan bahwa keberhasilan swasembada yang dicapai pada akhir tahun 2025 menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk mempertahankan kemandirian pangan tersebut sepanjang 2026.

"Alhamdulillah, tepat di akhir Desember 2025, kita mencapai swasembada tercepat dan stok tertinggi selama 25 tahun. Ini kita umumkan, stok kita ini tertinggi selama merdeka sampai hari ini. Dulu pernah tahun 1984, stok kita 2,6 juta ton. Sekarang 5,18 juta ton,” tutur Amran dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/7/2026).

Berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi produksi beras nasional sepanjang tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton, tetap melampaui pencapaian tahun sebelumnya. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) juga mengestimasikan produksi beras Indonesia berada di kisaran 35 juta ton, sedangkan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikannya sebesar 34,6 juta ton. 

Data kumulatif tersebut memantapkan posisi Indonesia sebagai produsen beras terbesar di wilayah ASEAN, sekaligus menempati peringkat kedua di tingkat global.

 

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