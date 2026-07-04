Petani Merauke Disebut Makin Sejahtera, Mentan Ungkap Sudah Pakai iPhone

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kesejahteraan petani, khususnya operator pertanian modern di Merauke, Papua Selatan terus meningkat seiring pemanfaatan teknologi dalam budidaya padi. Salah satu indikator yang ia soroti adalah kepemilikan smartphone yang disebutnya mirip iPhone.

"Yang menarik adalah, saya buka tasnya, ada HP. Itu kayak iPhone. Artinya kesejahteraan mereka meningkat karena menguasai teknologi." ungkap Mentan saat melakukan tanam padi bersama petani di Kampung Waninggap Kai, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, kesejahteraan petani dimungkinkan berkat dukungan produktivitas padi juga terus mengalami kenaikan. Hal ini didorong oleh pemanfaatan teknologi di sektor pertanian termasuk drone yang menurutnya sejajar dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Dia mencontohkan salah satu operator drone pertanian asal Merauke, Celivius Gebze, yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan berkat pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.

"Tadi, yang menggunakan drone, ada Pak Celivius Gebze. Sudah beli mobil karena sudah bekerja sektor pertanian dan menggunakan teknologi. Artinya, teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan itu sejajar dengan Jepang, yang digunakan di Amerika dan negara-negara lain," katanya.

Mentan menambahkan, pemerintah terus mendorong transfer teknologi kepada putra-putri daerah agar mampu mengoperasikan berbagai alat pertanian modern secara mandiri. Menurutnya, mekanisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Papua Selatan.