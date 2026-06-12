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Pemerintah Gelontorkan Rp5 Triliun untuk Pertanian di Papua

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |14:12 WIB
Pemerintah Gelontorkan Rp5 Triliun untuk Pertanian di Papua
Pemerintah Gelontorkan Rp5 Triliun untuk Pertanian di Papua (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 triliun dalam rangka mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa dukungan anggaran ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. 

"Hasil efisiensi Kementerian Pertanian, refocusing anggaran, kita arahkan untuk rakyat Indonesia termasuk Papua. Anggaran yang kita berikan untuk Papua totalnya Rp5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, atas arahan Bapak Presiden," ungkap Amran dalam konferensi pers, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, langkah ini diambil agar Papua mandiri pangan. Mentan Amran menambahkan, pemerintah ingin memastikan harga pangan di Papua semakin terjangkau dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

"Karena kita ingin saudara-saudara kita di sana (Papua) juga menikmati harga pangan seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan," kata Amran.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai kepala daerah juga mengusulkan tambahan dukungan berupa perluasan areal tanam, cetak sawah, irigasi, traktor, dan bantuan sarana produksi lainnya. Mentan Amran mengatakan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan akan segera ditindaklanjuti.

"Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya," tegasnya.

 

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