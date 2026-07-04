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Mentan Klaim Pertanian Merauke Kini Setara dengan Jepang dan AS

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |15:45 WIB
Mentan Klaim Pertanian Merauke Kini Setara dengan Jepang dan AS
Mentan Klaim Pertanian Merauke Kini Setara dengan Jepang dan AS (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian di Merauke, Papua Selatan, kini telah menerapkan teknologi yang sejajar dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, transformasi tersebut menjadi bukti keberhasilan modernisasi pertanian yang dijalankan pemerintah.

Mentan mencontohkan salah satu operator drone pertanian asal Merauke, Celivius Gebze yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan berkat pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.

"Tadi, yang menggunakan drone, ada Pak Celivius Gebze. Sudah beli mobil karena sudah bekerja sektor pertanian dan menggunakan teknologi. Artinya, teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan itu sejajar dengan Jepang, yang digunakan di Amerika dan negara-negara lain," kataAmran saat melakukan tanam padi bersama petani di Kampung Waninggap Kai, Sabtu (4/7/2026). 

Dia menambahkan, pemerintah terus mendorong transfer teknologi kepada putra-putri daerah agar mampu mengoperasikan berbagai alat pertanian modern secara mandiri. Menurutnya, mekanisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Papua Selatan.

Lebih jauh Mentan mengatakan bahwa saat ini hampir seluruh tahapan budidaya padi, mulai dari penanaman hingga panen, telah memanfaatkan teknologi modern seperti drone, rice transplanter, dan combine harvester yang mendorong peningkatan indeks pertanaman.

"Alat yang digunakan dan tadi peningkatan indeks pertanaman, IP, ini kini bukan basa-basi. Tadi yang berbicara mereka. IP itu tingkat nasional sekitar 1,6 sampai 1,7. Di Merauke itu sudah IP 2, artinya dua kali tanam per tahun. Kalau bisa tiga kali," kata Mentan.

 

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