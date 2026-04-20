Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hibah Perkebunan Rp9,9 Triliun Cair, Mentan: Tanaman dan Pupuk Gratis

A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyalurkan hibah perkebunan senilai Rp9,95 triliun sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tanaman perkebunan hingga pupuk organik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, program ini merupakan bagian dari target besar pemerintah dalam periode 2025 hingga 2027. Dalam penyaluran hibah turut hadir 170 bupati dari seluruh Indonesia.

"Ada bantuan Bapak Presiden langsung, nilainya untuk tanaman itu gratis. Hibah totalnya Rp9,95 triliun dalam bentuk tanaman dengan olah, pupuk organik diberikan secara gratis," kata Mentan dalam konferensi pers, Senin (20/4/2026).

Mentan menambahkan, hibah tersebut difokuskan pada pengembangan komoditas strategis perkebunan dengan jenis tanaman yang diberikan meliputi tebu, kopi, kakao, mete, pala, dan kelapa, disertai dengan dukungan pupuk organik.

"Jadi ini target kita adalah 870 ribu hektare seluruh Indonesia," tambah Mentan.

Selain sektor perkebunan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran tambahan untuk penguatan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi. Program tersebut mencakup pencetakan sawah baru serta pengembangan sistem irigasi melalui pompanisasi.

"Kemudian hari ini kami umumkan untuk irigasi, yaitu oplah irigasi cetak sawah. Ada 30 ribu cetak sawah tambahan kita bagi. Kemudian irigasi-irigasi pompanisasi dan seterusnya, 1,5 juta hektare seluruh Indonesia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement