Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp110.000, Daging Tembus Rp200.000!

JAKARTA - Harga pangan nasional mengalami lonjakan hari ini, Senin (31/8/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia (BI) pukul 8.30 WIB kenaikan harga tertinggi dialami bawang, cabai merah keriting, dan juga daging sapi.

Harga bawang merah naik hingga 54,64 persen menjadi Rp60.000 per kg. Diikuti bawang putih yang naik 50 persen menjadi Rp60.000 per kg. Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang naik 14,48 persen menjadi Rp17.000 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II naik 16,04 persen menjadi Rp17.000 per kg.

Pada beras kualitas medium I naik 15,15 persen menjadi Rp19.000 per kg. Diikuti beras kualitas medium II naik 7,36 persen menjadi Rp17.500 per kg. Selain itu, beras kualitas super I naik 9,56 persen menjadi Rp19.500 per kg. Beras kualitas super II naik 7,25 persen menjadi Rp18.500 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk aneka cabai. Cabai merah besar naik 1,83 persen menjadi Rp50.000 per kg. Cabai merah keriting naik 113,18 persen menjadi Rp110.000 per kg. Cabai rawit hijau turun 13,57 persen menjadi Rp50.000 per kg. Cabai rawit merah naik sebesar 38,6 persen menjadi Rp100.000 per kg.