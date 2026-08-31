Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp110.000, Daging Tembus Rp200.000!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |08:42 WIB
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp110.000, Daging Tembus Rp200.000!
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp110.000, Daging Tembus Rp200.000! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan nasional mengalami lonjakan hari ini, Senin (31/8/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia (BI) pukul 8.30 WIB kenaikan harga tertinggi dialami bawang, cabai merah keriting, dan juga daging sapi.

Harga bawang merah naik hingga 54,64 persen menjadi Rp60.000 per kg. Diikuti bawang putih yang naik 50 persen menjadi Rp60.000 per kg. Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang naik 14,48 persen menjadi Rp17.000 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II naik 16,04 persen menjadi Rp17.000 per kg.

Pada beras kualitas medium I naik 15,15 persen menjadi Rp19.000 per kg. Diikuti beras kualitas medium II naik 7,36 persen menjadi Rp17.500 per kg. Selain itu, beras kualitas super I naik 9,56 persen menjadi Rp19.500 per kg. Beras kualitas super II naik 7,25 persen menjadi Rp18.500 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk aneka cabai. Cabai merah besar naik 1,83 persen menjadi Rp50.000 per kg. Cabai merah keriting naik 113,18 persen menjadi Rp110.000 per kg. Cabai rawit hijau turun 13,57 persen menjadi Rp50.000 per kg. Cabai rawit merah naik sebesar 38,6 persen menjadi Rp100.000 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/320/3237653/harga_pangan-kEui_large.jpg
Daftar Harga Pangan di Akhir Pekan, Cabai, Daging hingga Minyak Goreng Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236763/daging-HjfV_large.jpg
Harga Pangan Naik di Hari Kemerdekaan RI, Begini Penjelasan Mendag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235808/daging-Ce10_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai, Daging hingga Minyak Goreng Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235164/harga_pangan-brk7_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp56.100 per Kg, Daging Ayam Rp45.600
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232364/harga_pangan-RjHJ_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Turun, Daging Naik Capai Rp150 Ribu per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231787/pasar-Bnd0_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp95.000 per Kg, Minyak Goreng Rp27.250
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement