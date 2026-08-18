Harga Pangan Naik di Hari Kemerdekaan RI, Begini Penjelasan Mendag

JAKARTA - Mayoritas harga pangan mengalami kenaikan pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada Senin (17/8/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, baik bawang, beras, cabai, minyak goreng, hingga telur alami lonjakan harga.

Menanggapi kenaikan tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso atau akrab disapa Busan mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan harga pangan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Menurutnya, secara nasional harga sejumlah komoditas masih berada di sekitar harga eceran tertinggi (HET), meski terdapat daerah tertentu yang mencatat harga jauh lebih tinggi akibat kendala distribusi.

"Gini ya, jadi coba cek di SP2KP. Kemarin kan juga ada, misalnya begini, kayak telur, telur itu sekarang harga rata-rata nasional itu Rp26 ribu, memang ada yang tinggi," jelas Busan saat dijumpai di Kementerian Perdagangan.

Dia mencontohkan kondisi di Papua Pegunungan. Menurut dia, harga telur di wilayah tersebut masih relatif tinggi karena distribusi yang tidak semudah daerah lain.

"Papua Pegunungan itu kan memang distribusinya tidak semudah dengan tempat yang lain ya, jadi kecenderungan masih tinggi walaupun kita terus berusaha untuk mensuplai dari daerah yang lain," katanya.