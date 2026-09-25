Daftar Terbaru Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah-Beras Naik, Cabai Tembus Rp105.300 per Kg

Daftar Terbaru Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah-Beras Naik, Cabai Tembus Rp105.300 per Kg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga pangan hari ini bergerak naik, bahkan harga cabai menembus Rp100.000 per kilogram (kg). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia (BI), Jumat (25/9/2026), harga bawang, beras, cabai, gula, hingga minyak goreng mengalami kenaikan.

Harga bawang merah tercatat naik 15,13 persen menjadi Rp43.000 per kg. Bawang putih juga naik 4,35 persen menjadi Rp40.800 per kg.

Kenaikan turut terjadi pada sejumlah jenis beras. Harga beras kualitas bawah I naik 8,39 persen menjadi Rp16.150 per kg, sedangkan beras medium I naik 5,1 persen menjadi Rp15.450 per kg.

Kemudian, harga beras medium II naik 5,72 persen menjadi Rp17.550 per kg. Beras kualitas bawah II naik 3,66 persen menjadi Rp17.000 per kg. Sementara itu, beras kualitas super I naik 5,87 persen menjadi Rp18.950 per kg dan beras super II naik 3,46 persen menjadi Rp17.950 per kg.

Pada komoditas cabai, kenaikan harga paling tinggi terjadi pada cabai merah keriting yang melonjak 52,28 persen menjadi Rp105.300 per kg. Harag cabai rawit merah juga naik 3,55 persen menjadi Rp99.250 per kg.

Harga daging ayam ras naik 13,71 persen menjadi Rp48.100 per kg. Daging sapi kualitas II naik 1,05 persen menjadi Rp144.550 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir kualitas premium sebesar 13,02 persen menjadi Rp23.000 per kg. Gula pasir lokal naik 4,18 persen menjadi Rp19.950 per kg.