Harga Pangan Hari Ini: Daging Naik Tembus Rp152.650 per Kg, Cabai Turun Jadi Rp92.400

Harga Pangan Hari Ini: Daging Naik Tembus Rp152.650 per Kg, Cabai Turun Jadi Rp92.400 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan hari ini, Kamis (24/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga beras, daging, gula, hingga minyak goreng mengalami kenaikan.

Harga beras kualitas bawah I naik 4,03 persen menjadi Rp15.500 per kg. Diikuti harga beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.750 per kg. Kenaikan harga juga berlaku untuk daging kualitas I yang naik 0,23 persen menjadi Rp152.650 per kg.

Untuk harga beras kualitas II naik 1,47 persen menjadi Rp145.150 per kg. Kemudian harga gula pasir lokal naik 0,79 persen menjadi Rp19.250 per kg. Harga minyak goreng curah naik 1,47 persen menjadi Rp20.700 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,43 persen menjadi Rp23.600 per kg.

Meski demikian, sejumlah komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan harga. Misalnya harga bawang merah turun 0,4 persen menjadi Rp37.100 per kg. Harga bawang putih turun 0,51 persen menjadi Rp38.900 per kg. Beras kualitas medium I turun 0,9 persen menjadi Rp16.450 per kg.