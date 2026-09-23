Harga Pangan 23 September 2026: Bawang Merah-Beras Naik, Cabai Rp89.500 per Kg

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan hari ini, Rabu (23/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, meski tidak sedikit juga ada yang turun.

Harga bawang merah naik 8,32 persen menjadi Rp40.350 per kg. Kemudian harga bawang putih turun 0,26 persen menjadi Rp39.100 per kg. Harga beras kualitas bawah I naik 4,36 persen menjadi Rp15.550 per kg. Harga beras kualitas medium I naik 1,36 persen menjadi Rp14.900 per kg.

Sementara itu, harga beras medium I naik 1,51 persen menjadi Rp16.850 per kg. Harga beras medium II juga turun 0,61 persen menjadi Rp16.300 per kg. Beras kualitas super I naik 1,12 persen menjadi Rp18.100 per kg. Beras super kualitas II turun 0,29 persen menjadi Rp17.300 per kg.

Pada aneka cabai, harga cabai merah besar turun 3,84 persen menjadi Rp55.100 per kg. Harga cabai merah keriting naik 25,86 persen menjadi Rp86.400 per kg. Cabai rawit hijau turun hingga 20,85 persen menjadi Rp53.150 per kg. Harga cabai rawit merah turun 5,94 persen menjadi Rp89.500 per kg.