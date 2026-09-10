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Update Harga Pangan Hari Ini: Beras, Cabai hingga Minyak Goreng Curah Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |11:18 WIB
Update Harga Pangan Hari Ini: Beras, Cabai hingga Minyak Goreng Curah Naik
Harga Pangan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada hari ini, Kamis (10/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sejumlah komoditas utama mengalami kenaikan harga, mulai dari beras, cabai, gula, hingga minyak goreng curah.

Untuk beras kualitas bawah I naik 2,69 persen menjadi Rp15.250 per kg. Disusul beras kualitas bawah II yang naik 2,39 persen menjadi Rp15.000 per kg. Kebaikan harga juga berlaku untuk beras kualitas super I yang naik 0,84 persen menjadi Rp18.000 per kg. Beras kualitas super II naik 0,58 persen menjadi Rp17.400 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar melonjak 9,19 persen menjadi Rp57.050 per kg. Cabai merah keriting naik 6,16 persen menjadi Rp61.200 per kg. Cabai rawit hijau naik 6,33 persen menjadi Rp66.350 per kg. Cabai rawit merah naik hingga 11,2 persen menjadi Rp92.350 per kg.

Selain itu gula pasir lokal naik 0,26 persen menjadi Rp19.150 per kg. Kemudian minyak goreng curah naik 1,22 persen menjadi Rp20.700 per liter.

Meski demikian, beberapa komoditas utama lainnya justru mengalami penurunan. Misalnya bawang merah turun 0,39 persen menjadi Rp38.300 per kg. Kemudian bawang putih turun 0,63 persen menjadi Rp39.150 per kg. Disusul beras kualitas medium II turun 0,61 persen menjadi Rp16.250 per kg.

 

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