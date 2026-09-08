Mayoritas Harga Pangan Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp91.300 per Kg

JAKARTA – Mayoritas harga pangan nasional mengalami kenaikan pada Selasa (8/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas, mulai dari beras, cabai, daging, minyak goreng, hingga telur.

Harga beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.900 per kilogram (kg), sedangkan beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.700 per kg. Beras medium II naik 0,61 persen menjadi Rp16.500 per kg, sementara beras kualitas super I naik 0,28 persen menjadi Rp17.850 per kg.

Pada komoditas cabai, harga cabai merah besar melonjak 3,45 persen menjadi Rp53.900 per kg. Cabai merah keriting naik 6,37 persen menjadi Rp60.150 per kg, cabai rawit hijau naik 4,47 persen menjadi Rp64.250 per kg, dan cabai rawit merah naik 11,21 persen menjadi Rp91.300 per kg.

Harga daging ayam ras segar naik 0,35 persen menjadi Rp42.700 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,1 persen menjadi Rp152.150 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II naik 0,21 persen menjadi Rp143.000 per kg. Gula pasir lokal juga naik 0,26 persen menjadi Rp19.100 per kg.

Harga minyak goreng curah naik 0,24 persen menjadi Rp20.500 per kg. Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,21 persen menjadi Rp23.500 per kg. Harga telur ayam ras segar juga naik 0,85 persen menjadi Rp29.800 per kg.

Di sisi lain, harga bawang merah dan bawang putih masing-masing turun 0,91 persen dan 0,13 persen menjadi Rp38.100 per kg dan Rp39.500 per kg. Harga gula pasir kualitas premium turun 0,25 persen menjadi Rp20.300 per kg, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek I turun 0,21 persen menjadi Rp24.300 per kg.

Sejumlah komoditas lainnya masih berada pada level harga yang sama dengan hari sebelumnya. Beras kualitas medium I stagnan di Rp16.550 per kg, sedangkan beras kualitas super II masih berada di level Rp17.300 per kg.

(Feby Novalius)

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