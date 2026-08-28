Harga Pangan Naik, Cabai Keriting Tembus Rp64.100 dan Bawang Merah Rp45.950/Kg

Mayoritas harga pangan terpantau mengalami kenaikan hari ini, Jumat (28/8/2026). (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Mayoritas harga pangan terpantau mengalami kenaikan hari ini, Jumat (28/8/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga sejumlah komoditas pangan, mulai dari bawang, beras, cabai, daging ayam, hingga telur mengalami kenaikan.

Harga bawang merah naik 18,28 persen menjadi Rp45.950 per kg. Kenaikan diikuti bawang putih sebesar 13,57 persen menjadi Rp45.600 per kg. Harga beras kualitas bawah I juga naik 13,51 persen menjadi Rp16.800 per kg. Beras kualitas bawah II naik 7,51 persen menjadi Rp15.750 per kg.

Selain itu, beras kualitas medium I naik 9,09 persen menjadi Rp18.000 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II naik 3,99 persen menjadi Rp16.950 per kg. Kemudian, beras kualitas super I naik 6,76 persen menjadi Rp18.950 per kg. Sementara itu, beras kualitas super II naik 3,19 persen menjadi Rp17.800 per kg.

Pada komoditas aneka cabai, cabai merah besar naik 4,97 persen menjadi Rp51.700 per kg. Sedangkan cabai merah keriting naik 24,95 persen menjadi Rp64.100 per kg. Sementara itu, cabai rawit hijau turun 11,92 persen menjadi Rp50.250 per kg. Untuk cabai rawit merah, harganya naik 18,3 persen menjadi Rp82.750 per kg.

Daging ayam ras segar naik 5,12 persen menjadi Rp44.150 per kg. Daging sapi kualitas I naik 5,65 persen menjadi Rp160.000 per kg, sedangkan daging sapi kualitas II naik 10,32 persen menjadi Rp157.200 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 4,67 persen menjadi Rp21.300 per kg.

Gula pasir lokal terpantau turun 1,32 persen menjadi Rp18.750 per kg. Sementara itu, minyak goreng curah naik 4,16 persen menjadi Rp21.300 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 7,61 persen menjadi Rp26.150 per liter.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan bermerek II turun 0,43 persen menjadi Rp23.400 per liter. Kemudian, telur ayam ras segar naik 0,51 persen menjadi Rp29.400 per kg.

(Feby Novalius)

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