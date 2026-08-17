Harga Pangan Naik di HUT Ke-81 RI, Cabai Rawit Merah Tembus Rp90.200 per Kg

JAKARTA – Harga mayoritas pangan mengalami kenaikan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (17/8/2026), harga bawang, beras, cabai, minyak goreng, hingga telur mengalami kenaikan.

Harga bawang merah naik 26,27 persen menjadi Rp49.750 per kg. Diikuti bawang putih yang naik 28,2 persen menjadi Rp52.050 per kg. Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang naik 4,05 persen menjadi Rp15.400 per kg. Beras kualitas bawah II naik 5,46 persen menjadi Rp15.450 per kg.

Selain itu, beras kualitas medium I naik 3,65 persen menjadi Rp17.050 per kg. Begitu pula beras kualitas medium II yang naik 5,23 persen menjadi Rp17.100 per kg. Kemudian, beras kualitas super I naik 5,08 persen menjadi Rp18.600 per kg. Sementara itu, beras kualitas super II naik 5,54 persen menjadi Rp18.100 per kg.

Pada komoditas aneka cabai, cabai merah besar naik 22,61 persen menjadi Rp60.200 per kg. Sementara itu, cabai merah keriting naik 22,08 persen menjadi Rp62.200 per kg. Meski begitu, cabai rawit hijau turun 5,3 persen menjadi Rp50.900 per kg. Untuk cabai rawit merah, harga naik 48,72 persen menjadi Rp90.200 per kg.

Sementara itu, daging ayam ras segar naik 24,35 persen menjadi Rp50.550 per kg. Daging sapi kualitas I turun 6,29 persen menjadi Rp141.600 per kg. Daging sapi kualitas II juga turun 3,52 persen menjadi Rp137.150 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 16,01 persen menjadi Rp23.550 per kg.

Gula pasir lokal terpantau naik 9,45 persen menjadi Rp20.850 per kg. Untuk minyak goreng curah, harga turun 4,4 persen menjadi Rp19.550 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 11,16 persen menjadi Rp26.900 per liter.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan bermerek II naik 6,82 persen menjadi Rp25.050 per liter. Kemudian, telur ayam ras segar naik 17,8 persen menjadi Rp34.750 per kg.

(Feby Novalius)

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