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Harga Bawang Merah, Cabai, hingga Daging Ayam Naik Hari Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |10:31 WIB
Harga Bawang Merah, Cabai, hingga Daging Ayam Naik Hari Ini
Harga Pangan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pad awal bulan ini, Kamis (1/10/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, baik komoditas bawang merah, cabai merah, hingga daging ayam tercatat meroket cukup signifikan.

Untuk bawang merah naik hingga 10,15 persen menjadi Rp41.250 per kg. Diikuti cabai merah keriting naik 17,02 persen menjadi Rp81.150 per kg. Cabai rawit merah juga naik 9,79 persen menjadi Rp68.950 per kg. Kemudian beras kualitas bawah I turun 0,34 persen menjadi Rp14.950 per kg.

Lonjakan harga juga dialami minyak goreng kemasan bermerek I yang naik 0,41 persen menjadi Rp24.450 per liter. Selanjutnya daging ayam ras segar naik 4,39 persen menjadi Rp43.950 per kg.

Meski demikian, sejumlah komoditas pangan lainnya tercatat mengalami penurunan harga, misalnya bawang putih yang turun 0,25 persen menjadi Rp38.900 per kg. Disusul beras kualitas bawah II turun 0,34 persen menjadi Rp14.650 per kg. Beras kualitas medium I turun 1,2 persen menjadi Rp16.400 per kg.

Beras kualitas medium II turun 1,52 persen menjadi Rp16.150 per kg. Beras kualitas super I dan II masing-masing turun 3,43 dan 4,32 persen menjadi Rp17.350 dan Rp16.600 per kg. Di sisi lain cabai merah besar turun 0,35 persen menjadi Rp56.750 per kg. Cabai rawit hijau turun 3,54 persen menjadi Rp65.450 per kg.

 

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