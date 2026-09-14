Daftar Harga Pangan Hari Ini: Minyak Goreng Naik, Beras Turun

JAKARTA - Harga pangan nasional pada hari ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (14/9/2026), harga cabai keriting dan minyak goreng curah mengalami kenaikan.

Untuk cabai merah keriting, naik 1,58 persen menjadi Rp61.100 per kg. Sementara minyak goreng curah naik 1,71 persen menjadi Rp20.850 per kg. Meski demikian, mayoritas komoditas pangan lainnya mengalami penurunan harga.

Harga bawang merah turun 3,67 persen menjadi Rp36.700 per kg. Diikuti bawang putih turun 5,57 persen menjadi Rp37.300 per kg. Sementara itu harga beras kualitas bawah I turun 0,34 persen menjadi Rp14.850 per kg. Beras kualitas bawah II turun 1,02 persen menjadi Rp14.550 per kg.

Penurunan harga juga dialami beras kualitas medium I yang turun 3,02 persen menjadi Rp16.050 per kg. Kemudian beras kualitas medium II turun 4,27 persen menjadi Rp15.700 per kg. Untuk beras kualitas super I turun 4,48 persen di Rp17.050 per kg. Beras kualitas super II turun 4,05 persen menjadi Rp16.600 per kg.