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Harga Pangan Meroket, Cabai Tembus Rp122.500 hingga Daging Rp167.500 per Kg

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |09:25 WIB
Harga Pangan Meroket, Cabai Tembus Rp122.500 hingga Daging Rp167.500 per Kg
Harga cabai merah keriting melonjak 99,51 persen menjadi Rp122.500 per kilogram. (Foto: Okezone.com/Feby)
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JAKARTA — Harga sejumlah komoditas pangan nasional mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (19/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas, meski beberapa bahan pangan tercatat mengalami penurunan harga.

Harga bawang merah naik 14 persen menjadi Rp43.150 per kilogram, sedangkan bawang putih naik 4,56 persen menjadi Rp41.250 per kilogram.

Harga beras kualitas bawah I naik 2,35 persen menjadi Rp15.250 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas bawah II naik 4,76 persen menjadi Rp15.400 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada beras kualitas medium I sebesar 2,52 persen menjadi Rp16.950 per kilogram. Beras kualitas super I naik 1,68 persen menjadi Rp18.150 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas super II naik 0,58 persen menjadi Rp17.400 per kilogram.

Pada komoditas cabai, harga cabai merah keriting melonjak 99,51 persen menjadi Rp122.500 per kilogram. Cabai rawit hijau naik 4,98 persen menjadi Rp67.500 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah naik 30,49 persen menjadi Rp118.750 per kilogram.

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