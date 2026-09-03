El Nino Tekan Produksi Pertanian, Keran Impor Pangan Mulai Dibuka

JAKARTA – Pemerintah mengkaji peluang impor sejumlah komoditas pangan menyusul penurunan produktivitas pertanian akibat fenomena El Niño yang melanda berbagai daerah di Tanah Air. Langkah ini disiapkan untuk memastikan ketersediaan pasokan nasional tetap aman sekaligus membendung potensi lonjakan inflasi pangan.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait kini tengah memetakan wilayah sentra pertanian yang mengalami gangguan pasokan dan distribusi. Opsi kebijakan pemenuhan stok, termasuk pengadaan dari luar negeri, dimatangkan melalui forum Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan mempertimbangkan dampak riil di tingkat daerah.

"Potensi impor pangan ini sedang didalami dan kami tidak mendahului analisis tim Rakortas yang dipimpin Bapak Menko bersama seluruh kementerian terkait. Inflasi harus kita jaga dengan melihat detail spasial yang terganggu, karena sedikit banyak El Niño tentu memengaruhi produktivitas semua komoditas di Indonesia," ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Sebagai respons cepat terhadap penurunan pasokan, pemerintah telah mengaktifkan satuan tugas khusus (task force) guna menghitung ulang ketahanan pangan nasional pada komoditas yang paling terdampak. Seluruh jajaran otoritas pangan dijadwalkan menggelar rapat koordinasi awal pekan depan guna merumuskan skema intervensi yang paling efektif.

"(Untuk komoditas pangan yang berpeluang diimpor), semuanya sedang dicek dan diteliti. Kami mengaktivasi task force untuk merekalibrasi ketahanan pangan, dan hari Selasa kami rapat dengan semua kementerian atau lembaga untuk memetakan detail permasalahan lapangan sehingga langkah tercepat bisa dirumuskan," jelas Hanif.

Hanif menambahkan bahwa instrumen perdagangan luar negeri menjadi keniscayaan yang kerap tidak terpisahkan dalam menyeimbangkan neraca pangan saat produksi domestik terganggu cuaca ekstrem. Curah hujan yang rendah dan ancaman kebakaran lahan yang terjadi saat ini menjadi momentum evaluasi penting dalam memperkuat daya tahan ekosistem pertanian jangka panjang.

"Bicara pangan kadang tidak lepas dari impor dan ekspor, sehingga ini menjadi kesempatan mengkalibrasi ketahanan bentang alam kita yang ternyata belum sepenuhnya tahan didera El Niño kuat. Kita tidak boleh menganggap bencana ini takdir, melainkan wajib membangun ketahanan lingkungan agar dunia usaha memiliki kepastian di tengah ancaman perubahan iklim," kata Hanif.

(Feby Novalius)

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