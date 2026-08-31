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Kemarau Panjang Bukan Halangan, Ini Cara Mentan Bikin Sawah Bisa Tanam 3 Kali

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |22:10 WIB
Kemarau Panjang Bukan Halangan, Ini Cara Mentan Bikin Sawah Bisa Tanam 3 Kali
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengoptimalkan pompanisasi untuk mencegah kekeringan pada lahan sawah di Karawang, Jawa Barat. (foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengoptimalkan pompanisasi untuk mencegah kekeringan pada lahan sawah di Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus menjaga produksi padi di tengah musim kering.

Amran mengatakan terdapat areal persawahan seluas 3.000 hektare di Karawang yang selama ini hanya ditanami dua kali dalam setahun. Melalui optimalisasi pompanisasi, lahan tersebut ditargetkan dapat ditanami satu kali lagi sehingga indeks pertanamannya meningkat menjadi tiga kali.

“Kami sidak tadi di Karawang, itu ada areal luasnya 3.000 hektar. Itu tanamnya dua kali selama ini. Nah, di musim kering ini kita optimalkan tanam satu kali lagi, jadi sehingga tiga kali. Nah, dari 3.000 hektar itu, itu bisa meningkatkan produksi nilainya Rp136 miliar. Jadi ini tadi justru kita tingkatkan IP-nya, sebelumnya hanya dua kali,” kata Amran, Senin (31/8/2026).

Untuk mendukung program tersebut, Amran menyebut akan memperbaiki jaringan irigasi mulai dari saluran sekunder, primer, hingga tersier. Perbaikan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertanian. Selain itu, pompa sepanjang 70 kilometer juga dipasang untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Amran menilai pompanisasi menjadi salah satu strategi penting untuk mempertahankan produksi beras ketika terjadi fenomena El Nino dan kekeringan. Ia mencontohkan pengalaman pemerintah pada 2023 dan 2024 ketika produksi beras justru meningkat 2,8 juta ton meski Indonesia menghadapi El Nino.

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