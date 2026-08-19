Mentan Copot 14 Pejabat, Ada Dugaan Penyimpangan Miliaran Rupiah

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot sementara 14 pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan), yang terdiri atas pejabat Eselon I, Eselon II, hingga Eselon III. Amran menjelaskan, pencopotan dilakukan terkait dugaan penyimpangan uang bernilai miliaran rupiah.

Menurutnya, para pejabat tersebut untuk sementara tidak diberikan jabatan sembari menjalani pemeriksaan. Aksi tegas ini disebut Amran juga sebagai bagian dari penyegaran sekaligus tindakan disiplin terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran.

"Ada 14 kami copot, ada Eselon I, ada Eselon II, ada Eselon III, dan tidak diberi jabatan sementara diperiksa," kata Amran, dikutip Rabu (19/8/2026).

Ia menegaskan, jika nantinya terbukti merugikan negara, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, jika ternyata tidak terbukti bersalah, para pejabat tersebut akan kembali dilantik dan dipromosikan.

"Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum. Kami tindak tegas. Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali," lanjutnya.