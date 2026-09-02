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Hadapi El Nino, Mentan Siapkan Jurus Jaga Produksi Pangan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |22:10 WIB
Hadapi El Nino, Mentan Siapkan Jurus Jaga Produksi Pangan
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. (foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Pemerintah mengandalkan pompanisasi, penguatan irigasi, hingga penggunaan benih tahan kekeringan untuk menjaga produksi pangan.

Langkah tersebut telah dipersiapkan jauh sebelum dampak El Nino dirasakan. Berbagai strategi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan produksi pertanian tetap terjaga di tengah ancaman kekeringan.

"El Nino dampaknya insyaallah kita memitigasi. Kenapa? Kita sudah persiapan jauh sebelumnya. Satu pompanisasi, dua irigasi, tiga kita tingkatkan produksi dua kali lipat seperti ini (dengan PM-AAS) dari lima ton jadi sepuluh ton, enam ton menjadi sebelas ton. Kemudian benih yang tahan kekeringan," kata Amran saat kunjungan di Subang, Jawa Barat, Rabu (2/9/2026).

Ia menegaskan pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi El Nino sehingga dampaknya terhadap produksi pangan dapat ditekan.

"Nah itu cara mentekel, kan kita sudah punya pengalaman, kan? Insyaallah aman," tegasnya.

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