Pasokan Beras di NTT Aman, Stok Capai 39 Ribu Ton

Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan pangan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat mencukupi. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan pangan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat mencukupi, bahkan hingga tahun depan. Kepastian tersebut disampaikannya saat meninjau langsung penanganan masyarakat terdampak bencana di NTT.

Amran menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Menurutnya, pemerintah telah memastikan ketersediaan beras dan dapat segera mengirimkannya kapan pun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.

“Hari ini kami sampaikan ke posko, tidak usah menunggu surat. Bila ada yang butuh beras, langsung kirim. Jadi insyaallah tidak akan ada kekurangan,” tegasnya, Kamis (20/8/2026).

Amran menyampaikan stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton, sementara stok di NTT sekitar 39 ribu ton. Berdasarkan perhitungan, jumlah pengungsi mencapai sekitar 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan.

Amran mengungkapkan, dengan stok yang tersedia di NTT, kebutuhan beras para pengungsi dipastikan sangat mencukupi, bahkan hingga satu tahun ke depan.