Sawah dan Irigasi Rusak akibat Gempa NTT, Mentan: Kita Perbaiki, Kirim Alsintan

Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan memperbaiki lahan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak akibat gempa. (Foto: okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan memperbaiki lahan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain memperbaiki infrastruktur pertanian, pemerintah juga menyiapkan benih gratis serta alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk membantu petani terdampak kembali berproduksi.

“Seluruh sawah yang rusak, irigasi tersier, kita akan perbaiki. Itu ditanggung pemerintah pusat, kami yang jamin. Jadi diperbaiki sawahnya, dikirim alsintan,” kata Amran, dikutip Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, upaya pemulihan pascagempa tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat. Pemerintah juga berupaya memulihkan aktivitas produksi pertanian agar masyarakat dapat kembali memperoleh penghasilan.

Selain sektor tanaman pangan, pemerintah akan mengganti tanaman perkebunan yang rusak akibat gempa. Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain kopi, kakao, dan kelapa.