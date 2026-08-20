Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sawah dan Irigasi Rusak akibat Gempa NTT, Mentan: Kita Perbaiki, Kirim Alsintan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |18:05 WIB
Sawah dan Irigasi Rusak akibat Gempa NTT, Mentan: Kita Perbaiki, Kirim Alsintan
Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan memperbaiki lahan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak akibat gempa. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan memperbaiki lahan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain memperbaiki infrastruktur pertanian, pemerintah juga menyiapkan benih gratis serta alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk membantu petani terdampak kembali berproduksi.

“Seluruh sawah yang rusak, irigasi tersier, kita akan perbaiki. Itu ditanggung pemerintah pusat, kami yang jamin. Jadi diperbaiki sawahnya, dikirim alsintan,” kata Amran, dikutip Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, upaya pemulihan pascagempa tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat. Pemerintah juga berupaya memulihkan aktivitas produksi pertanian agar masyarakat dapat kembali memperoleh penghasilan.

Selain sektor tanaman pangan, pemerintah akan mengganti tanaman perkebunan yang rusak akibat gempa. Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain kopi, kakao, dan kelapa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237330//plt_kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_berton_suar_pelita_panjaitan-padf_large.png
NTT Diguncang 3.752 Gempa Susulan, Jumlah Pengungsi Tembus 92.735 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237325//pemerintah-cCaY_large.jpg
Gempa NTT, Pemerintah Pulihkan Akses Jalan untuk Menembus Daerah Terisolasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237318//berton_suar_pelita_panjaitan-uBT4_large.png
Update Gempa M7,7 NTT: 75 Orang Meninggal Dunia, 907 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237301//gempa-CpSr_large.jpg
Purbaya Soroti Bantuan Korban Gempa NTT Tak Merata, Ada Warga 4 Hari Tak Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237277//bnpb_salurkan_bantuan_presiden_kepada_korban_gempa_ntt_di_wilayah_terpencil-lF9x_large.jpg
BNPB Tembus Akses Terpencil untuk Salurkan Bantuan Presiden ke Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237270//viral-nCd9_large.jpg
Update Korban Gempa Dahsyat NTT: 72 Orang Meninggal, 82.691 Mengungsi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement