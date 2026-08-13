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Amran Tawarkan Tiara Devi Jabatan di Kementan Usai Dicopot dari KPPG, Gaji Lebih Besar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |13:36 WIB
Amran Tawarkan Tiara Devi Jabatan di Kementan Usai Dicopot dari KPPG, Gaji Lebih Besar
Amran Tawarkan Tiara Devi Jabatan di Kementan Usai Dicopot dari KPPG, Gaji Lebih Besar (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menawarkan Koordinator Wilayah (Konwil) Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Tiara Devi untuk berdinas di Kementerian Pertanian (Kementan).

Tawaran tersebut disampaikan setelah Tiara dicopot dari jabatannya akibat minimnya penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Surabaya.

Amran mengatakan, pencopotan Tiara bukan dilakukan oleh Kementan, melainkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengaku awalnya menyetujui keputusan tersebut setelah mendapat informasi mengenai pemberhentian Tiara.

"Kami kan tidak kenal, tapi yang menentukan dia berhentikan adalah Badan Gizi Nasional, BGN, kepala BGN. Nah mereka, Pak Menteri, kita berhentikan. Oh ya, kami setuju," jelas Amran dijumpai di di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan (13/8/2026).

Namun, setelah mengetahui bahwa Tiara sedang hamil muda, Amran mengaku merasa prihatin dan kemudian menawarkan posisi lain di lingkungan Kementan. Bahkan, menurutnya, posisi yang ditawarkan memberikan gaji dan tunjangan kinerja yang lebih tinggi.

"Kamu berkantor di Kementerian (Pertanian) bagian administrasi, jabatannya sama, gajinya bisa lebih tinggi, tukinnya. Kami tawarkan di sini," tutur Amran.

 

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