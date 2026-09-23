Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Uang Rp100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya-Perry Diburu Kolektor? Ini Alasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |10:15 WIB
Kenapa Uang Rp100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya-Perry Diburu Kolektor? Ini Alasannya
Kenapa Uang Rp100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya-Perry Diburu Kolektor? Ini Alasannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa uang Rp100 ribu bertanda tangan Purbaya-Perry diburu kolektor? Ini alasannya. Media sosial dihebohkan dengan uang Rupiah pecahan Rp100.000 cetakan 2026 yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Tak sedikit warganet mencari dan ingin memiliki uang Rupiah pecahan Rp100.000 tersebut karena dianggap langka, mengingat Purbaya menjadi menteri keuangan hanya 1 tahun 5 hari. Bahkan uang tersebut diburu kolektor karena dinilai langka.

Selain tanda tangan Purbaya, uang pecahan Rp100.000 tersebut juga tertera tanda tangan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang resmi mengundurkan diri.

Alasan Uang Bertanda Tangan Purbaya Diburu Kolektor

"FYI: Uang Rupiah cetakan 2026 yang ditandatangani Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo diprediksi bakal jadi buruan kolektor," tulis salah satu netizen di akun X.

"Langka lo ini cuma jabat 1 tahun 1x cetak uang baru aja pak Pur. Bisa jadi koleksi," sambungnya.

Posisi Purbaya telah digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Sementara posisi Perry Warjiyo kini ditempati oleh Destry Damayanti yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior BI.

Pencantuman tanda tangan pada uang rupiah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Aturan tersebut mengamanatkan bahwa Rupiah kertas memuat tanda tangan pihak Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia yang diwakili Gubernur BI sesuai periode penetapan produksi.

Uang Rupiah Bertanda Tangan Purbaya (Foto: X)
Uang Rupiah Bertanda Tangan Purbaya (Foto: X)
 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243540/rupiah_hari_ini-awbS_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.884 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243529/rupiah-yRrO_large.jpg
Uang Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya Diburu Kolektor, BI: Tetap Sah Jadi Alat Pembayaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243458/rupiah-FVfZ_large.jpg
Heboh Uang Rupiah Rp100.000 Bertanda Tangan Purbaya, Ramai Dicari Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242871/rupiah_hari_ini-iBMc_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.758 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242639/rupiah_hari_ini-R1sD_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.753 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242434/rupiah_hari_ini-lVcT_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.696 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement