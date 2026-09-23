Kenapa Uang Rp100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya-Perry Diburu Kolektor? Ini Alasannya

Kenapa Uang Rp100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya-Perry Diburu Kolektor? Ini Alasannya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kenapa uang Rp100 ribu bertanda tangan Purbaya-Perry diburu kolektor? Ini alasannya. Media sosial dihebohkan dengan uang Rupiah pecahan Rp100.000 cetakan 2026 yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Tak sedikit warganet mencari dan ingin memiliki uang Rupiah pecahan Rp100.000 tersebut karena dianggap langka, mengingat Purbaya menjadi menteri keuangan hanya 1 tahun 5 hari. Bahkan uang tersebut diburu kolektor karena dinilai langka.

Selain tanda tangan Purbaya, uang pecahan Rp100.000 tersebut juga tertera tanda tangan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang resmi mengundurkan diri.

Alasan Uang Bertanda Tangan Purbaya Diburu Kolektor

"FYI: Uang Rupiah cetakan 2026 yang ditandatangani Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo diprediksi bakal jadi buruan kolektor," tulis salah satu netizen di akun X.

"Langka lo ini cuma jabat 1 tahun 1x cetak uang baru aja pak Pur. Bisa jadi koleksi," sambungnya.

Posisi Purbaya telah digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Sementara posisi Perry Warjiyo kini ditempati oleh Destry Damayanti yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior BI.

Pencantuman tanda tangan pada uang rupiah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Aturan tersebut mengamanatkan bahwa Rupiah kertas memuat tanda tangan pihak Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia yang diwakili Gubernur BI sesuai periode penetapan produksi.