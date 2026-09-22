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Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.884 per Dolar AS

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |16:10 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.884 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan berakhir melemah 37 poin ke level Rp17.884 per dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Selasa (22/9/2026). 

Tekanan terhadap mata uang domestik ini dipicu oleh kombinasi sentimen eksternal terkait arah suku bunga The Fed dan dinamika politik perdagangan global, serta faktor internal menyangkut perombakan pos Menteri Keuangan dan wacana pelebaran defisit anggaran.

Nilai tukar rupiah kembali tertekan oleh penguatan indeks dolar AS serta spekulasi suku bunga tinggi yang masih membayangi pasar keuangan global. Ketidakpastian arah kebijakan moneter bank sentral AS membuat pelaku pasar cenderung memburu aset likuid berdenominasi greenback.

"Para pelaku pasar saat ini mengantisipasi kenaikan suku bunga lanjutan oleh The Fed dan telah memperhitungkan kemungkinan besar akan adanya kenaikan lagi pada bulan Oktober. Prospek kebijakan yang lebih ketat memberikan dukungan bagi dolar AS dan menjaga imbal hasil obligasi Treasury tetap tinggi," kata Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas, Ibrahim Assuaibi, dalam analisisnya, Selasa (22/9/2026).

Proyeksi suku bunga acuan terbaru mengindikasikan setidaknya masih ada satu kali lagi kenaikan suku bunga oleh The Fed pada tahun ini. 

Padahal, agenda rilis data ekonomi dari AS sepanjang pekan ini tergolong cukup lengang, di mana pasar hanya menantikan rilis data awal Purchasing Managers' Index (PMI) dari S&P Global, survei Sentimen Konsumen University of Michigan (UoM) bulan September, serta serangkaian pidato dari para pejabat The Fed guna membaca arah kebijakan moneter ke depan.

Sentimen global kian kompleks seiring rencana dialog tingkat tinggi antara dua kekuatan ekonomi utama dunia yang dijadwalkan berlangsung pekan ini. Pertemuan tersebut menjadi perhatian besar lantaran dinamika relasi perdagangan keduanya berdampak langsung pada rantai pasok dan pasar komoditas energi.

"Investor mencermati rencana pertemuan antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir pekan ini, dengan agenda yang mencakup isu perdagangan dan geopolitik. Tiongkok merupakan importir minyak terbesar di dunia, sehingga prospek ekonomi dan hubungan perdagangannya menjadi faktor penting bagi permintaan minyak mentah," tutur Ibrahim.

 

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