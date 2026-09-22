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IHSG Dibuka Menguat ke 6.392, Rupiah Melemah ke Rp17.879 per Dolar AS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |09:27 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 6.392, Rupiah Melemah ke Rp17.879 per Dolar AS
IHSG Dibuka Menguat ke 6.392, Rupiah Melemah ke Rp17.879 per Dolar AS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka rebound pada perdagangan pagi. Tercatat, IHSG menguat 7,61 poin atau 0,12 persen ke posisi 6.392,34.

Pada perdagagan hari ini, Selasa (22/9/2026), sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,22 poin atau 0,03 persen ke posisi 634,07.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah.

Pagi ini, Rupiah melemah melemah 32 poin atau 0,18 persen menjadi Rp17.879 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.847 per dolar AS.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) terus mengambil langkah proaktif di pasar keuangan untuk memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga sesuai kondisi fundamentalnya.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan bahwa dinamika pergerakan Rupiah saat ini masih dipengaruhi oleh faktor eksternal serta kebutuhan valuta asing domestik.

“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga sesuai fundamentalnya, melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market, serta memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar dan kecukupan likuiditas melalui transaksi underlying untuk swap lindung nilai dengan perolehan insentif," ujar Erwin.

(Dani Jumadil Akhir)

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