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IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.462, Transaksi Rp13,8 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |16:16 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.462, Transaksi Rp13,8 Triliun
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.462, Transaksi Rp13,8 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 25,58 poin atau 0,40 persen ke level 6.462 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (17/9/2026), terdapat 407 saham menguat, 255 saham melemah dan 301 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,8 triliun dari 27,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,22 persen ke 648, indeks JII menguat 0,02 persen ke 392, indeks IDX30 menguat 0,36 persen ke 360 dan indeks MNC36 menguat 0,27 persen ke 282.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur. Sedangkan yang melemah hanya sektor kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Arkayana Lestari Grup Tbk (AYLS) naik 34,69 persen ke Rp198, PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) naik 24,51 persen ke Rp635, dan saham PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) naik 18,73 persen ke Rp1.965.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) turun 14,62 persen ke Rp2.160, Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 turun 14,52 persen ke Rp106, dan PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) turun 12,02 persen di Rp322.

(Dani Jumadil Akhir)

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