IHSG Awal Perdagangan Naik 0,61 Persen ke 6.476

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (17/9/2026). IHSG menguat 0,28% ke level 6.455.

Semenit setelah perdagangan dibuka, IHSG melanjutkan penguatan sebesar 0,61% ke level 6.476. Sebanyak 306 saham berada di zona hijau, 160 saham melemah, dan 497 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp371 miliar, dengan volume perdagangan sebanyak 799 juta saham.

Indeks LQ45 menguat 0,66% ke level 651, indeks JII menguat 0,51% ke level 394, indeks MNC36 menguat 0,61% ke level 283, dan IDX30 menguat 0,70% ke level 361.

Sementara itu, seluruh indeks sektoral berada di zona hijau, meliputi sektor keuangan, bahan baku, transportasi, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, konsumer nonsiklikal, dan konsumer siklikal. Sementara itu, hanya sektor kesehatan yang melemah.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF, Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF, dan PT Arkayana Lestari Grup Tbk (AYLS).

Sementara itu, daftar top losers dihuni oleh PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG), PT Voksel Electric Tbk (VOKS), dan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC).



(Feby Novalius)

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