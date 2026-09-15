Sempat Menguat, IHSG Balik Melemah ke Level 6.496

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,15 persen ke level 6.544.

Satu menit setelah perdagangan dibuka, Selasa (15/9/2026), IHSG berbalik melemah 0,59 persen ke level 6.496. Sebanyak 231 saham berada di zona hijau, 194 saham melemah, dan 538 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp573 miliar dengan volume perdagangan 1 miliar saham.

Indeks LQ45 turun 0,85 persen ke level 653, indeks JII turun 0,28 persen ke level 395, indeks MNC36 turun 1,05 persen ke level 284, dan IDX30 turun 0,80 persen ke level 363.

Sementara itu, mayoritas indeks sektoral berada di zona merah. Pelemahan terjadi pada sektor keuangan, bahan baku, transportasi, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, dan kesehatan. Adapun sektor yang menguat hanya konsumer nonsiklikal dan konsumer siklikal.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers antara lain Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF, Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF, dan PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX).

Sementara itu, daftar top losers dihuni oleh Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis-27, PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG), dan PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA).

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.