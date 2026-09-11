IHSG Ditutup Anjlok ke Level 6.541, Saham-Saham Ini Kebakaran

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 47,96 poin atau 0,73 persen ke level 6.541,38 pada perdagangan hari ini, Jumat (11/9/2026).

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG bergerak volatil sepanjang sesi perdagangan. IHSG sempat jatuh ke level terendah 6.462,96 sebelum berangsur pulih dan mencapai level tertinggi 6.552,70.

Meski berhasil memangkas tekanan, IHSG tetap ditutup di bawah posisi penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level 6.589,34. IHSG dibuka di level 6.552,79 pada perdagangan hari ini.

Tekanan terhadap pasar saham tercermin dari pergerakan mayoritas saham. Sebanyak 471 saham ditutup melemah, sementara 197 saham menguat dan 295 saham stagnan.

Nilai transaksi saham pada perdagangan hari ini mencapai Rp14,71 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 28,61 miliar saham. Sementara itu, frekuensi transaksi tercatat mencapai 1,916 juta kali dan kapitalisasi pasar berada di sekitar Rp11.446 triliun.

Dari sisi sektoral, tekanan terjadi hampir di seluruh sektor saham. Dari 11 sektor yang tercatat di BEI, hanya sektor kesehatan yang mampu menguat.

Sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang mencatat penguatan, yakni naik 3,91 persen. Sebaliknya, sektor primer menjadi sektor dengan pelemahan terdalam setelah terkoreksi 1,25 persen.

Sektor energi juga tertekan dengan penurunan 1,22 persen, diikuti sektor infrastruktur yang melemah 1,20 persen. Sektor non-primer turun 1,19 persen dan sektor transportasi terkoreksi 1,13 persen.

Sementara itu, sektor teknologi turun 0,71 persen, barang baku melemah 0,70 persen, properti turun 0,66 persen, perindustrian terkoreksi 0,20 persen, dan sektor keuangan turun tipis 0,11 persen.