IHSG Ditutup Merosot 1,33 Persen ke 6.589, 543 Saham Turun

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada sesi terakhir perdagangan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini turun 88,86 poin atau 1,33% ke level 6.589.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (10/9/2026), sebanyak 161 saham menguat, 543 saham melemah, dan 259 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp21,4 triliun dari 47,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,25% ke level 655, indeks JII turun 1,20% ke level 400, indeks IDX30 turun 1,25% ke level 364, dan indeks MNC36 turun 1,28% ke level 284.

Sementara itu, mayoritas indeks sektoral berada di zona merah, yakni sektor konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, properti, teknologi, kesehatan, energi, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan industri.

Adapun saham-saham yang masuk jajaran top gainers antara lain PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) yang naik 34,78% ke Rp124, PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) naik 34,65% ke Rp136, dan PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) naik 28,79% ke Rp85.

Sementara itu, saham-saham yang masuk jajaran top losers antara lain PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) yang turun 12,56% ke Rp174, PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) turun 12,35% ke Rp71, dan Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF yang turun 12,27% menjadi Rp522.

(Feby Novalius)

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